Separados por uma rede

No clássico goianiense da Superliga B de Vôlei, amanhã, às 11 horas, no Colégio Santo Agostinho, é precisar ficar atento para não se confundir com três garotos muito parecidos. Do lado do Montecristo, é o oposto João Vítor. Pelo Clube Jaó, o ponta Pedro Henrique. Na torcida pelos dois, estará Lucas Gabriel. São os trigêmeos do vôlei goiano, que já defenderam a mesma camisa,...