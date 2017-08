Senador Canedo recebe Goiano de Wakeboard

Os esportes radicais ganham espaço no cenário goiano e os atletas se preparam para voar alto na primeira edição do Campeonato Goiano de Wakeboard, que será realizado hoje, no Sunset Wake Park, na GO-020, em Senador Canedo, a partir das 10 horas. A expectativa dos organizadores é pela participação de cerca de 70 competidores em cinco categorias de wakeboard (pés presos...