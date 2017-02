Semelhanças e diferenças entre últimos finalistas

Com equipes modificadas com relação à última edição do Campeonato Goiano, Anápolis e Goiás reeditam, hoje, às 19h30, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, o duelo que definiu o último campeão estadual.Os dois clubes vivem momentos distintos no Goianão 2017. Enquanto o Goiás segue invicto e ocupa a vice-liderança do Grupo A, com 7 pontos, mesma pontuação do líder Vila Nova...