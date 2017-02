Sem vencer, Rio Verde anuncia troca de comando

Régis Amarante chega para tentar melhorar a fase do Rio Verde no Goianão

Um dos quatro clubes que ainda não venceram no Campeonato Goiano terá novo treinador visando a continuação do certame. Após empatar com o Crac, o quinto empate em seis jogos, o Rio Verde demitiu Edson Porto e anunciou a contratação do técnico Régis Amarante - essa foi à quarta troca de técnicos na atual edição do Goianão.

Ex-zagueiro, com passagens por equipes como Internacional, Fluminense, São Paulo e Cruzeiro. Amarante, de 40 anos, começou sua carreira como treinador em 2013, quando assumiu o comando do Brasil de Farroupilha-RS e treinou outros times do futebol gaúcho, além do Boa Vista-RJ.

Régis Amarante já será o técnico do Verdão do Sudoeste no duelo contra o Goiás, sábado (25), às 16 horas, no Mozart Veloso,em partida válida pela 7ª rodada do Estadual.

Além de Edson Porto, o Rio Verde anunciou o desligamento do auxiliar Luís Carlos Martins e do diretor de futebol Reino Alves.

A saída de Porto se deu pela má campanha da equipe sob seu comando. Em seis jogos, foram cinco empates e uma derrota, com 6 gols marcados e 8 sofridos. Sem nenhuma vitória na competição, o Rio Verde soma apenas 5 pontos e atualmente é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, à frente de Anápolis e Crac.

Mais reforços

A direção da equipe alviverde apresentou, na última quarta-feira, 22, seis novos jogadores - o clube começou o Campeonato Goiano com 24 atletas. Agora, o Rio Verde corre contra o tempo para regularizar os reforços no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os volantes Makelele e Vitor Hugo; os meio-campistas Misael, Kayke e Hyago; e o atacante André Luis já treinam com os demais companheiros.