Sem desespero, Atlético segue busca por atacante

O Dragão corre contra o tempo para dar mais opções de jogadores de ataque para o técnico João Paulo Sanches. O período limite para inscrição de novos atletas encerra no dia 8 de setembro e o Atlético está ativo no mercado em busca de mais um atacante.



Com as saídas de Everaldo (transferido para o México), Júnior Viçosa (que foi para o Goiás) e João Pedro (emprestado ao Corinthians), o Atlético tem a sua disposição Niltinho, Walter e Jefferson Nem para atuar na posição.

O diretor de futebol e vice presidente Adson Batista revela que nos próximos dias um novo jogador deve chegar. “Queremos um atacante que faça mais a referência, nossos atuais jogadores são mais de movimentação. Estamos procurando sem desespero e pensando no ano que vem, independente da série que o Atlético jogar”, explica o dirigente.

Para a próxima temporada quem pode ser reforço para o ataque é o jovem Pedro Henrique, de 20 anos. O atacante pertence ao Anápolis e realiza período de testes no Atlético. Caso agrade a comissão técnica, será regularizado e poderá ter vínculo estendido para atuar com a camisa rubro-negra. O atual contrato do jogador com o Dragão é até o final de 2017.