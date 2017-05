Sem beber há quase 3 anos e recuperado, atacante do Timão volta a ser o orgulho de sua família

Jô não bebe há dois anos e sete meses. A contagem é importante, pois ele quase afundou a carreira no álcool. Em 2012, foi dispensado do Internacional depois de não se apresentar para um jogo na Copa Libertadores. Ressaca. Três anos depois, recebeu o cartão azul do Atlético Mineiro por ser o parceiro de Ronaldinho Gaúcho nas baladas que varavam a noite.A volta por cima vei...