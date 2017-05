Selo em homenagem a Ayrton Senna é lançado por estatal canadense

A pouco mais de 20 dias do circuito Gilles Villeneuve, do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula-1, a empresa de correios estatal ‘Canadá Post’ lançou selos especiais em homenagem a pilotos vencedores da prova em anos passados.

Grandes nomes do automobilísmo, entre os britânicos Sir Jackie Stewart e Lewis Hamilton, o canadense Gilles Villeneuve (que dá nome a pista), alemão o Michael Schumacher e o brasileiro Ayrton Senna foram homenageados. O ídolo tupiniquim venceu a prova em 1988 e 1990, temporadas em que se sagrou campeão mundial.

Como justificativa para a ‘condecoração’, o comunicado oficial do lançamento exaltou as conquistas dos cinco pilotos. “Os cinco são heróis nacionais em seus países e lendas internacionais. Como um grupo, eles venceram 220 corridas, 17 delas no Canadá, conseguiram 216 poles, 339 pódios e 16 títulos mundiais de Fórmula 1".

Os valores dos selos são de 1.95 dólar canadense, ou R$ 4.43 numa versão simples. Uma versão emoldurada, com 37,46 cm de largura por 57,15 cm de altura chega a custar 99.95 dólares canadenses, ou R$ 227.45.

Adquira o seu selo aqui.