“Segredo do Avaí foi união do elenco e muito trabalho”

No discurso, o Goiás elegeu o exemplo do Avaí, de 2016, como aquele a seguir para ainda sonhar com o acesso. O clube catarinense conseguiu tirar diferença de 10 pontos, para o G4, e ainda foi vice-campeão.Um dos personagens da reviravolta na Ressacada foi o técnico Claudinei Oliveira, que passou pelo Goiás em 2014. O treinador assumiu a equipe na 3ª rodada do 2º turno ...