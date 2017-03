Símbolo é marca e homenagem

Desde dezembro de 2016, um curso de qualificação para profissionais que atuam ou desejam atuar no futebol, como treinadores, é organizado e realizado pela CBF. A turma recebeu título de “Caio Júnior”. Nas salas de aulas ou nos gramados em que são realizadas as atividades práticas, profissionais de todos os cantos do País decidiram criar mais uma homenagem ao treinador ...