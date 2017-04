Sílvio não se empolga com vantagens

Um dos pedidos do técnico Sílvio Criciúma para os jogadores de ataque do Goiás foi para que chutassem de fora da área. Em uma jogada desse tipo, do meia Tiago Luís, saiu o gol que decidiu o duelo entre Atlético e Goiás. Para o comandante esmeraldino, o momento chave da partida foi aos 30 minutos do segundo tempo durante a parada técnica. “Em jogos importantes, a ordem é vence...