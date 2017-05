Sílvio Criciúma, técnico do Goiás, ignora posição de interino e mira 1º título como técnico

Goiás e Vila Nova entram em campo hoje, às 16 horas, no Serra Dourada para protagonizarem pela 10ª vez uma final direta de Campeonato Goiano. Com uma boa vantagem construída no primeiro confronto, por 3 a 0, o alviverde está próximo do 27º título estadual e de igualar o retrospecto em decisões contra o principal rival - hoje, o Vila leva a melhor por 5 a 4. O Tigre pr...