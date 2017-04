Sílvio Criciúma exalta grupo do Goiás e frisa que “tudo pode acontecer” no jogo de volta

“Tudo pode acontecer”, com essa afirmação o técnico Sílvio Criciúma fez um alerta para o duelo da volta entre Goiás e Vila Nova. A vitória de 3 a 0 do Alviverde sobre o Tigre na partida de ida da final do Campeonato Goiano coloca o time esmeraldino muito perto do tricampeonato do Estadual. O triunfo sobre o rival colorado foi muito celebrado pelo treinador, que frisa sobre a necessidade de administrar a vantagem para não ser surpreendido.



“Realmente conquistamos uma grande vantagem, mas isso não significa que a final está concretizada. Nós estamos falando sobre futebol, o placar ainda está aberto. Tudo pode acontecer”, salientou Sílvio Criciúma.



Para o treinador, mais do que um jogador específico, o conjunto do time esmeraldino foi a peça chave do clube para a construção do resultado na partida deste domingo (30). “O time foi efetivo, se comportamos e precisávamos ter uma postura melhor. O coletivo do Goiás funcionou bem”, opinou o treinador.



Sílvio Criciúma, no entanto, fez questão de elogiar a partida realizada pelo atacante Carlos Eduardo. Autor de um gol e com participação direta nos outros dois tentos esmeraldinos, o jogador fez uma das melhores partidas na temporada, na visão do comandante do Alviverde. O técnico do Goiás revelou, durante coletiva após o jogo, que conversou com o atacante.



“Ele foi o craque do Goianão em 2016 e é uma joia do Goiás. Falei para ele durante o intervalo que a ‘fase ruim acabou e que ele precisava fazer gol’. É um jogador que não se esconde do jogo, mesmo errando e sendo vaiado. O Goiás ganha um grande reforço para o jogo final e para a Série B”, disse Sílvio Criciúma.