Série B terá limite de atletas inscritos

O conselho técnico da Série B do Brasileiro definiu, nesta terça-feira (21), além da tabela da competição, uma mudança relevante no regulamento do campeonato. Neste ano, os times poderão inscrever 40 jogadores para a disputa da competição, com a opção de trocar 10 nomes até a 25ª rodada. Antes, não havia limites.

A decisão foi colocada em votação e aprovada pela maioria absoluta dos participantes da Segundona. A proposta inicial, no entanto, era de que o limite seria de 33 jogadores, mas os clubes chegaram ao consenso de que seria necessário aumentar o limite para 40 vagas.

Segundo o diretor de futebol do Goiás, Harlei Menezes, a medida visa "evitar que haja o disparate de contratações de algum clube", destacou o dirigente, que ficou supreso com a adoção da medida já a partir desta temporada. "Achei que seria discutido para se aplicar a norma a partir de 2018. Mas está de bom tamanho", completou.

No ano passado, na campanha do 13º lugar da Série B, o Goiás utilizou 41 jogadores. Ao todo, na temporada, 45 atletas defenderam a camisa alviverde, que além do Brasileiro disputou o Campeonato Goiano e a Copa do Brasil.

Os representantes goianos na Série B do Campeonato Brasileiro já sabem contra quem vão estrear na competição nacional, em maio. O Goiás estreia em casa, contra o Figueirense. Já o Vila Nova estreia longe de casa, em Varginha, contra o Boa Esporte.