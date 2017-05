Sérgio Soares é demitido do Goiás

O técnico Sérgio Soares não resistiu ao início ruim do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. Após quatro jogos e aproveitamento de 16,5%, a diretoria esmeraldina optou pela demissão do comandante técnico que assumiu a equipe no dia 9 de maio.

O Goiás escolheu Sérgio Soares como o treinador para a Série B quando Sílvio Criciúma comandava a equipe interinamente. Naquele momento, o treinador estava no Santo André equipe que treinou até o fim do Troféu do Interior do Campeonato Paulista, mesmo já estando acertado com o Goiás.

Desde que chegou ao Goiás, Sérgio Soares tentou implantar uma nova filosofia de trabalho, mas os jogadores não conseguiam aplica-la em campo. Com duas derrotas e dois empates, os maus resultados culminaram na demissão do treinador.

A diretoria esmeraldina vai anunciar o novo treinador do Goiás nas próximas horas. A tendência é que Sílvio Criciúma seja efetivado, mas o nome de Doriva também é comentado nos corredores da Serrinha.