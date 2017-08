São Paulo supera erros e deixa o Z4

Não foi brilhante, velhos problemas ofensivos e defensivos se repetiram, mas o São Paulo abriu o segundo turno do Campeonato Brasileiro com vitória e está fora da zona de rebaixamento provisoriamente. Hernanes, que marcou dois gols e deu uma assistência, e Arboleda garantiram o resultado de 3 a 2 contra o Cruzeiro, que chegou a estar com a vitória nas mãos graças a Sass...