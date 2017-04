São Paulo precisa de só um jogo para eliminar Tigre

Pela Copa do Brasil Sub-20, o Vila Nova estreou ontem, contra o atual bicampeão da competição, o São Paulo, no Onésio Brasileiro Alvarenga. Porém, mesmo com três jogadores do profissional (Gabriel, Brunão e Marcos Paulo), o resultado não foi favorável aos goianos. O tricolor acabou vencendo por 2 a 0, com gols de Frizzo e Liziero, e garantiu a vaga na próxima fase.

Quem imaginava um jogo fácil para o São Paulo, se enganou. O Tigre fez uma partida dura, principalmente no primeiro tempo, em que o colorado se fechou e tentou explorar os contra-ataques. Já o São Paulo não conseguia criar grandes chances de gol.

No segundo tempo, o Vila Nova tentou manter o mesmo padrão de jogo. Porém, em uma falha da zaga, o São Paulo conseguiu abrir o placar com Frizzo, aos 18 minutos. O tricolor ampliou pouco tempo depois com Liziero, que arriscou de fora da área e a bola desviou na zaga, enganando o goleiro Gabriel. 2 a 0 aos 23 minutos.

Com o resultado, o Vila Nova não conseguiu garantir o jogo de volta, já que perdeu por dois gols de diferença. O São Paulo espera fazer novamente boa campanha. O próximo adversário do clube paulista é o Vasco, que eliminou o América Mineiro.

Agora, o pensamento do time do treinador Ariel Mamede é o Goiano sub-19. No Estadual, a equipe precisa melhorar a sua campanha, já que, em três partidas, conseguiu apenas um ponto. O próximo jogo é segunda-feira, contra o Jardim América.

Já os rivais do Vila Nova, Goiás e Atlético estão com a situação mais cômoda, na Copa do Brasil. O alviverde venceu o Atlético-PR por 1 a 0 e precisa apenas de um empate para avançar. O Atlético também precisa de um empate, diante do Atlético-MG, já que venceu a primeira partida por 2 a 1.