São Paulo goleia o Linense e agora aguarda rival da semifinal do Paulista

Com teste no sistema tático e com alguns titulares poupados, o São Paulo não encontrou dificuldades para vencer o Linense por 5 a 0, neste sábado (8), no Morumbi, pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Paulista.

Com o resultado, a equipe tricolor confirmou sua classificação para a semifinal da competição. No jogo de ida, o time de Rogério Ceni havia vencido o rival por 2 a 0.

Com a vaga assegurada na próxima fase, o a equipe tricolor aguarda agora o seu adversário, que poderá ser Palmeiras, Corinthians, Ponte Preta ou Santos. A definição ocorrerá na segunda-feira (10), quando será encerrada as quartas.

Atualmente, o São Paulo tem a segunda melhor campanha na somatória das duas fases, com 26 pontos. O clube, porém, pode cair para terceiro ou quarto lugar na classificação geral. Se for o pior entre os semifinalistas, enfrentará o Palmeiras, que já tem a melhor campanha.

O time do Morumbi pode ser ultrapassado por Corinthians e Ponte Preta. A equipe de Parque São Jorge ficará à frente se conseguir a classificação com uma vitória sobre o Botafogo. O mesmo acontecerá com o clube de Campinas se vencer o Santos.

Caso Corinthians e Ponte Preta, que somam até agora 26 pontos, avançarem com um empate, o São Paulo se classificará em segundo e terá a vantagem de disputar a segunda partida da semifinal no Morumbi.

TESTE

Antes dos primeiro confronto pela próxima fase do Estadual, o time dirigido por Rogério Ceni terá o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. O jogo está marcado para quinta-feira (13), no Morumbi.

E com o pensamento no restante da temporada que o técnico Rogério Ceni fez algumas modificações na equipe e poupou alguns titulares diante do Linense, como o atacante argentino Lucas Pratto, que ficou no banco de reservas durante todo o jogo.

Ele também testou Rodrigo Caio como volante e o recém-contratado Thomaz, considerado como substituto do peruano Cueva, principal jogador do time e que está no departamento médico.

Apesar de deixar claro que seu desejo é atuar no miolo de zaga, Caio começou a partida no meio de campo ao lado de Thiago Mendes, Cícero e Thomaz. A dupla de zaga teve Maicon e Lucão.

No início, o sistema proporcionou alguns contra-ataques para o adversário, que não aproveitou. Com o passar do tempo, o São Paulo se ajustou e controlou o jogo com facilidade.

Rodrigo Caio só jogou meio tempo e deixou o gramado com uma dor no tornozelo.

Já Thomaz atuou durante os 90 minutos. Ele começou pelo lado esquerdo e depois foi colocado do lado direito. O meia teve uma boa atuação e foi o autor do quarto gol.

Os outros foram marcados por Thiago Mendes (2) e Gilberto (2), que agora é o artilheiro do torneio, com 9 gols.

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Buffarini, Maicon, Lucão e Jr Tavares; Rodrigo Caio (Jucilei), Thiago Mendes (Wesley) e Cícero; Thomaz, Gilberto e Luiz Araújo (Neílton).

T.: Rogério Ceni

LINENSE: Victor Golas; Bruno Moura, Rodrigo Lobão, Caíque e Samuel; Pio e Zé Antônio; Gabrielzinho, Thiago Humberto (Diego Felipe) e Joãozinho (Murilo Rangel); Giovanni.

T.: Márcio Fernandes

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Alberto Poletto Masseira e Miguel Cataneo Ribeiro

Público/Renda: 27.230/R$ 726.644,00

Cartões amarelos: Caíque (SAO), Samuel (SAO) e Pio (LIN)

Gols: Gilberto, aos 22 do primeiro tempo; Thiago Mendes, a um minuto do segundo tempo; Thiago Mendes, ao 14 do segundo tempo; Thomaz aos 33 do segundo tempo; e Gilberto, aos 35 o segundo tempo