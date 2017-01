Rubro-negro com força total

Na reta final para a estreia no Campeonato Carioca, dia 28, contra o Boa Vista, o Flamengo joga hoje com a força máxima que tem à disposição. Além de Guerrero, astro da seleção peruana, o rubro-negro terá 4 recém-convocados para a seleção brasileira – Diego, Alex Muralha, Willian Arão e Jorge – que encara a Colômbia em amistoso na quarta-feira, no Rio – o colombiano ...