Rubinho e Ricardo Maurício vencem provas em etapa da Stock; Thiago Camilo lidera

Rubens Barrichello conquistou neste domingo (21) sua primeira vitória na temporada de 2017 da Stock Car. Depois de largar na pole, o veterano piloto de 44 anos dominou com facilidade e ganhou a primeira prova da etapa de Santa Cruz do Sul, a terceira da temporada. A segunda corrida, por sua vez, foi conquistada por Ricardo Maurício.

Com uma boa largada, Barrichello manteve a liderança e conseguiu segurar a pressão de Marcos Gomes após a parada para reabastecimento, vencendo de "ponta a ponta" a primeira corrida.

"No final da corrida foi mais tranquilo, porque o Marcos Gomes tirou um pouco o pé, porque no começo era pé embaixo o tempo inteiro. O carro estava muito bom e graças a Deus deu tudo certo Muito bom voltar a vencer", comemorou o piloto, campeão da categoria em 2014.

Marcos Gomes, por sua vez, terminou 2s1 atrás de Barrichello e foi o segundo, seguido por Thiago Camilo, líder da temporada. Átila Abreu, Max Wilson, Daniel Serra, Ricardo Zonta, Allam Khodair, Felipe Fraga e Cacá Bueno completaram as dez primeiras colocações.

Se Barrichello dominou a primeira corrida com tranquilidade, a segunda teve fortes emoções, especialmente com a surpreendente vitória de Ricardo Maurício, que havia largado apenas em 20º.

Mas, após ter problemas na primeira prova, Ricardo Maurício acertou a estratégia, aproveitou o bom desempenho do carro após a parada no box e venceu de maneira surpreendente. "A primeira corrida foi muito difícil e decidi trocar os quatro pneus para priorizar esta prova. Muitos pilotos adotaram essa mesma estratégia e abasteceram bastante", descreveu o piloto.

Antonio Pizzonia, em segundo, e Sérgio Jimenez, em terceiro, completaram o pódio. Felipe Lapenna, Tuka Rocha, Rafael Suzuki, Bia Figueiredo, Átila Abreu, Allam Khodair e Márcio Campos fecharam as dez primeiras posições.

Com os resultados deste domingo, Thiago Camilo se manteve na liderança com 94 pontos, seguido por Daniel Serra (86) e Átila Abreu (79). Já Ricardo Maurício subiu para quinto com 72 pontos, apenas um na frente de Rubens Barrichello, o sexto. Atual campeão, Felipe Fraga é o oitavo com 61. A quarta etapa da temporada será realizada no dia 11 de junho, no autódromo de Cascavel, no Paraná.