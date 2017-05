Rubens Barrichello dublará personagem em "Carros 3"

O ex-piloto de Fórmula 1, Rubens Barrichello, atualmente na Stock Car, confirmou em suas redes sociais nesta terça-feira (23) que será dublador na animação "Carros 3", da Disney Pixar.

Rubinho, de 45 anos, emprestará sua voz ao personagem Cal Weathers, um corredor veterano da equipe Dinoco. Weathers é da mesma geração de Relâmpago McQueen, personagem principal da, agora, trilogia.

Outras personalidades famosas como a jornalista esportiva Fernanda Gentil, da Rede Globo, e os conhecidos narradores dos canais ESPN, Everaldo Marques e Rômulo Mendonça, também dublarão personagens no filme, que tem estreia marcada para o dia 13 de julho.

Com passagens por equipes famosas como Jordan, Ferrari e Williams, Barrichello conquistou 11 vitórias, 14 pole positions e 68 pódios na Fórmula 1. É o piloto com maior número de provas disputadas na categoria (323). Correu ainda na Fórmula Indy e nas 24 Horas de Le Mans, na França. Hoje, é piloto de Stock Car e foi campeão da categoria em 2014, mesmo ano em que, em Goiânia, conquistou a "Corrida do Milhão". No último domingo (21), venceu a primeira etapa do Stock Car em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.