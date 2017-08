Romerito volta às origens, após 24 anos

Em 1993, aos 18 anos, Romerito chegou ao Atlético. Destaque em torneios amadores do interior goiano e natural de Itaguaru, o determinado jogador não demorou muito a se projetar no Dragão. Foi destaque na base e chegou ao profissional. Ele ficou no clube até 1998 e rodou pelo mundo. Virou o sinônimo de atleta vitorioso e que não levava desaforo para casa. Raçudo, consagr...