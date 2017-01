Romário inspira aposta do clube

Depois do meia Mael, de 25 anos, ontem foi a vez do Goiás apresentar outra aposta para a temporada 2017. O atacante Medina, de 24 anos, chega como indicação pessoal do diretor de futebol do clube, Harlei Menezes. Com contrato até o final do Campeonato Goiano, o jogador espera aproveitar o Estadual para convencer torcida e diretoria esmeraldinas.

Medina tem contrato com o Rio Claro (SP), clube pelo qual teve atuação destacada na Copa Paulista, competição disputada no segundo semestre do ano passado. No campeonato, o jogador marcou 10 gols em 20 jogos e liderou a lista de goleadores.

“Eu passei por outros clubes também como aposta e no meio do campeonato, me tornei uma realidade, por fazer gols. Quero aproveitar esta oportunidade da melhor maneira possível”, comentou Medina.

No Goiás, ele se inspira na história de outro atacante. Bruno Henrique também veio como uma aposta de Harlei, em 2015, e foi vendido ao Wolfsburg, da Alemanha. “O que ele fez, serve como uma referência. Acompanhei um pouco da trajetória dele, aqui. Vou procurar fazer isso, mas vou mostrar o meu valor e o meu potencial”.

Mas não é apenas Bruno Henrique que inspira Medina. Com 1,68m de altura, o jogador, que se descreve como atacante de velocidade, aponta Romário como ídolo. “O Romário era um jogador baixo, finalizador nato, que fazia muitos gols de cabeça. Ele procurava sempre estar bem posicionado. É o jogador em que me espelho”, indica.

Hoje, o Goiás deverá apresentar mais quatro contratações. Os zagueiros Everton Sena e Fábio Sanches, além do lateral direito Hélder e do volante Victor Bolt - este último chegou ontem no clube esmeraldino.