Romário e Alex Dias se enfrentam em partida de futebol solidário em Goiânia

Os ex-jogadores Romário e Alex Dias promovem no dia 8 de abril, sábado, a 2ª edição do Futebol Solidário, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. O cantor Leonardo é o convidado especial.

Os portões serão abertos às 14 horas e jogo está marcado para começar às 16h e será transmitido ao vivo pelo canal ESPN. O ingresso são dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados para a Apae e para a Casa de Apoio São Luiz.

O ex-jogador Ranielly será o técnico do time "Amigos do Alex Dias" que será formado por Kleber, Maurinho, Sidney, Silvio Criciuma, Amaralzinho, Flávio Conceição, Tulio Maravilha, Paulo Nunes, Elias, Iraja, Daniel Vilela, Esquerdinha, Wilson Goiano, Marcelo Borges, Jr Vieira, Winston, Gustavo, Maguito Vilela, Pualinho Prefeiro, Alex Jr, e Neto Caixeta.

Já o time do campeão mundial e senador da República Romário (PSB), é formado por por Kleber, Felipe, Felipe Adão, Fabio Braz, Valber, Lira, Tulio Volante, Mauricinho, Fabiano Eller, Bruno Reis, Popo, Michel, Edson, Brenner, Wicley, Fabinho e Romário e o técnico será divulgado nos próximos dias.