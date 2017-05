Roger Federer confirma que não disputará torneio de Roland Garros

Astro do tênis mundial, o suíço Roger Federer, atual número 5 da ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), confirmou nesta segunda-feira (15) que não disputará o torneio de Roland Garros, em Paris, na França, a segunda das quatro principais competições do esporte na temporada, conhecidas como Grand Slam.

Unfortunately, I won't be playing @rolandgarros this year. I'll miss my fans in France, but appreciate your support https://t.co/vRcb4SvQga — Roger Federer (@rogerfederer) 15 de maio de 2017

Em sua página oficial no Twitter, Federer afirma que sentirá falta de seus fãs franceses e agradece todo o apoio deles. Ele também lançou uma nota em sua página na internet.

Com um começo de ano impressionante, onde venceu o Aberto da Austrália, primeiro principal torneio da temporada, e ainda os Masters 1000 de Indian Wells e Miami, nos Estados Unidos, o suíço disse que ainda quer jogar por muito tempo no circuito e que, juntamente com sua equipe, acredita que disputar uma competição no saibro, solo predominante no torneio de Roland Garros, não seria o melhor para seu momento na carreira. Roger Federer já venceu o aberto francês uma vez, em 2009. Este foi um dos seus 18 títulos de Grand Slam na carreira.

O torneio de Roland Garros terá início no próximo dia 28 de maio e termina em 11 de junho. Atual número 2 do mundo, o sérvio Novak Djokovic é o atual campeão.