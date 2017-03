Roger Carvalho, capitão que vale por dois no Atlético

Se alguém precisou se redobrar em campo no empate por 1 a 1 entre Atlético e Aparecidense, ontem, no Estádio Olímpico, foi o zagueiro Roger Carvalho. Autor do gol do empate, o camisa 4 rubro-negro precisou jogar por dois em boa parte do primeiro tempo. Aos 23 minutos, o volante Silva, que estava improvisado na lateral direita acabou expulso. Roger Carvalho, com auxílio do seu companheiro Bonfim, seguraram como puderam o ímpeto ofensivo da Aparecidense.

Segundo o defensor, a segurança para não sofrer gols após a expulsão se deu pelo ajuste tático e conversas dentro de campo buscando resolver os problemas defensivos. “Tivemos de remontar o esquema que treinamos, reposicionando as linhas da zaga e meio de campo, não deixando de sair no contra-ataque. Foi conversando e nos encontrando taticamente que conseguimos encaixar a marcação do ataque da Aparecidense. Passamos a ter confiança e, por falta de sorte, não marcarmos o segundo gol”, explicou Roger Carvalho.

O tento contra o Camaleão foi o primeiro do zagueiro com a camisa do Atlético e, de acordo com o defensor, saiu em uma jogada trabalhada no dia a dia do Dragão: a bola parada, que por sinal é a principal fragilidade da Aparecidense, que sofreu dez gols na competição, nove de jogadas originadas desse tipo de lance.

“O Marcelo trabalhou bastante durante os treinamentos, é uma arma que procuramos evoluir bastante e, hoje (ontem), ela foi efetiva. Tivemos outras chances, acredito que está dando resultado. Precisamos continuar assim para futuros gols saírem”, comentou.

Com os resultados da rodada, o Atlético manteve a 2ª colocação do Grupo B, agora com 18 pontos. São 5 pontos de diferença para Goianésia e Anápolis. O Galo da Comarca, inclusive, é o próximo adversário do Dragão.

Para Roger Carvalho, o duelo de sábado se tornou uma verdadeira decisão. Em caso de vitória rubro-negra, a equipe se garante na próxima fase. “Será um jogo fora de casa, mas temos totais condições de vencer sábado. Temos de entrar com tudo para selar essa classificação, que é o nosso primeiro objetivo no Goiano”, frisou o defensor.

Atlético

Kléver; Silva, Bonfim, Roger Carvalho e Wanderson; Abuda, João Filipe (Daniel Borges), Jorginho, Negueba e Willians (Junior Viçosa); João Pedro (Bruno Pacheco). Técnico: Marcelo Cabo

Aparecidense

Pedro Henrique; Rafael Cruz, Robson, Mirita e Helder; Abuda, Klécio (Liniker | Lucas), Elias (Thiago Rômulo) e Robert; Tozin e Aleílson. Técnico: Zé Teodoro

Local: Estádio Olímpico. Árbitro: Elmo Resende. Assistentes: Tiago Gomes e Hederson Leão. Gols: Aleílson aos 30’ e Roger Carvalho aos 40’ do 1º tempo. Expulsão: Silva (Atlético). Público: 1.053 pagantes. Renda: R$ 16.155,00