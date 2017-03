Robston rescinde contrato com Anápolis e revela sonho de ser técnico de futebol

A curta passagem do meia Robston com o Anápolis durou apenas seis jogos. O jogador, de 35 anos, selou na última quarta-feira (15) um acordo com a diretoria do Galo da Comarca e não jogará mais pelo clube tricolor. Segundo o atleta, o principal motivo está no seu joelho esquerdo, local que Robston sente dores desde o ano passado.



“A rescisão ainda não foi assinada, mas está tudo certo em relação ao desligamento. Em 2016 a dor era suportável, mas de um tempo pra cá passou a ser mais forte. Já passei por duas cirurgias, sofro com inchaço, não estou me sentindo bem e isso afetou o meu desempenho em campo”, comentou Robston.

O desligamento do meio-campista, no entanto, não é uma confirmação de aposentadoria. Robston revelou que já está pesquisando para a compra de medicamentos para a solução do problema, mas a decisão final será tomada após avaliação de um médico. “Não existe uma previsão de retorno, mas não posso mais prejudicar meu corpo”, salientou.

Caso o dia de pendurar as chuteiras chegue antes do previsto, Robston já sabe o que fazer: estudar. A intenção do meia é continuar trabalhando com o futebol. “Ser treinador é um dos passos que pretendo fazer. Quando tomar essa decisão irei fazer estágios. Não me vejo longe do futebol, já são 17 anos de carreira”, comentou Robston.

Robston é oriundo da base do Gama, mas fez história no futebol goiano com as cores do Atlético Goianiense e Vila Nova. Ao todo, foram três títulos com os clubes e quase 180 jogos somados pelos rivais.