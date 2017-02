Rivalidade entre amigos aflora com Super Bowl

O escudo presente nos capacetes utilizados durante os jogos do Goiânia Rednecks une colegas que, fora de campo, alimentam paixões distintas. Em meio a muitas semelhanças, Bruno Aguiar e Gabriel Feresin têm no amor por seus times o ponto de divergência. Professores, apaixonados por esportes e integrantes da história do clube goiano de futebol americano, eles viverão um...