Rival no Sul, Andrigo reencontra Grêmio e diz que 'é um time letal'

Após 17 rodadas da Série A, conquistar uma vitória, fora de casa, era tudo que o Atlético desejava. O triunfo sobre a Chapecoense, por 2 a 1 e de virada, em Chapecó (SC), renovou os ânimos no Dragão. Sem tempo para festejar o resultado positivo, a delegação atleticana desembarcou nesta segunda-feira (31), em Goiânia, ao lado do próximo adversário, o Grêmio. Rubro-negros e tricolores desembarcaram juntos, no aeroporto de Goiânia, com direito à uma recepção da torcida gremista, com cerca de 30 torcedores.

Acostumado à rivalidade no Sul com o Grêmio, atuando pelo Inter, coube ao meia-atacante Andrigo passar pelo saguão do aeroporto ouvindo hinos da torcida gremista. "Estou acostumado. Vejo isso e o jogo (diante do Grêmio) como algo normal. É mais um jogo, sem desmerecer o Grêmio. Nós precisamos da vitória sobre um adversário forte. O Grêmio é um time letal", definiu Andrigo, que fez dois gols na Série A pelo Dragão.

No Sul, atuando pela base e profissional do Inter, Andrigo sentiu como é a rivalidade entre colorados e tricolores. Ao mesmo tempo, diz que é amigo de alguns jogadores do Grêmio, como Everton, Arthur e Ramiro. "Acho que, na base, venci mais vezes. E fiz alguns gols", citou o meia atleticano. Segundo ele, agora é o momento de juntar as forças para o Atlético vencer, novamente. Caso isso ocorra amanhã, às 21h45, no Estádio Olímpico, pela primeira vez o time atleticano vencerá dois jogos seguidos nesta temporada.

"A vitória (em Chapecó) trouxe mais confiança. Vínhamos jogando bem, mas não vencíamos. Até a sorte nos ajudou, pois tivemos uma bola (da Chapecoense) que bateu na trave e não entrou, no fim do jogo", citou o jogador, que deve ser mantido entre os titulares, amanhã. O atacante Walter, que cumpriu suspensão, é opção para voltar ao time. O goleiro Klever, vetado antes da viagem para Chapecó, fez fisioterapia e não treinou com bola, ontem. Deve continuar fora da equipe.

Família

No desembarque de atleticanos e gremistas, ontem, o volante Arthur, do Grêmio, tinha torcida especial. A mãe dele, Maria Lúcia, o irmão Paulo Henrique, de 24 anos, e alguns "brothers" (amigos), como Rhanderson e Lucas, foram recepcionar Arthur, jogador goiano que saiu da base do Goiás, aos 14 anos, para o Grêmio. "É uma emoção. Como profissional, é a primeira que venho recepcionar meu filho (Arthur). Ele amadureceu muito no Grêmio. Quem o vê, hoje, pensa que já é um veterano. Tem sido bom para ele, pois tem a companhia de atletas responsáveis. Alguns, inclusive, são casados", disse Maria Lúcia. Segundo ela, a torcida por Arthur deve reunir, entre amigos e familiares, pelo menos 200 pessoas.