Rivais unidos pelo vôlei

Em abril, quando for encerrada a disputa da Superliga B, que terá início hoje, estará definido muito mais do que o campeão da competição, que ascenderá à elite do vôlei nacional. Os resultados dos esforços dos dois representantes goianos no torneio deverão ajudar a nortear o futuro do esporte em Goiás, que vive momento de recomeço.Na Superliga B, Clube Jaó/Universo e ...