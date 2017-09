Rivais apontam organização como chave

A campanha do Vila Nova também é observada de perto pelos rivais que brigam pelo acesso. Enderson Moreira, técnico do América-MG, vice-líder, e que passou por três temporadas no futebol goiano ressaltou que o Tigre vem conseguindo se organizar e possui um grupo vencedor.“O Vila tem um treinador muito competente, bons atletas e muita organização. O time é muito orga...