Rio Verde vence com gol nos acréscimos e respira na luta contra o rebaixamento

O empate sem gols entre Goianésia e Rio Verde, neste domingo, em Goianésia, no Estádio Valdeir José de Oliveira, persistiu até os 49 minutos do 2º tempo. Após bola alçada na grande área do Azulão do Vale, André Luis apareceu para marcar o gol da vitória do Alviverde do Sudoeste e tirar o time de Rio Verde da zona de rebaixamento, mesmo jogando com dois jogadores expulsos (Roger Guerreiro e Victor Hugo).

A vitória de 1 a 0 deixa o Rio Verde com 15 pontos na 3ª colocação do Grupo B (7ª posição no geral), um ponto à frente do Anápolis e dois a mais do próprio Goianésia. Na última rodada, o Rio Verde folga e para não ser rebaixado precisa torcer contra os rivais que duelam contra Aparecidense e Atlético, respectivamente.

Após 14 jogos realizados, o Rio Verde conquistou sua terceira vitória no Goianão. O Alviverde soma ainda sete empates e cinco derrotas. Ao todo, foram 16 gols marcados e 20 sofridos - a pior defesa da competição ao lado do Crac, que foi rebaixado neste domingo.