Rio Verde pode ficar fora do Goianão

O Campeonato Goiano pode ganhar um desfalque de última hora. O Rio Verde, campeão da Divisão de Acesso do ano passado, pode abrir mão da disputa. Apesar do esforço para regularizar os jogadores, com o pagamento das taxas de transferência, ontem, nenhum deles têm condição de jogo. Além disso, a transferência da partida contra o Crac, domingo, para o Estádio JK, em Itumbiar...