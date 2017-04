Revista afirma que Cristiano Ronaldo pagou mulher para retirar queixa de estupro

A revista alemã Der Spiegel publicou nesta sexta-feira (13) a informação de que o jogador de futebol português Cristiano Ronaldo pagou em 2010 cerca de 375 mil dólares a uma jovem para que ela não revelasse uma suposta violência sexual do atleta.

Ainda segundo a publicação, o estupro aconteceu em junho de 2009, após uma festa em Las Vegas, nos Estados Unidos. No início do ano seguinte, o advogado português do jogador, Carlos Osório de Castro, teria assinado um acordo por Cristiano Ronaldo, pedindo que a mulher retirasse uma queixa que havia feito à polícia e também entregasse o nome de todas as pessoas que sabiam da história.

De acordo com a revista, as informações foram obtidas através de documentos do site Football Leaks. Procurado pela publicação, Carlos Osório de Castro não quis falar sobre o caso. O advogado alemão do atleta, Johanes Kreile, falou com Der Spiegel e negou as acusações, as chamando de "incorretas".

Por meio de uma nota da empresa "Gestifute", que pertence ao seu agente, o empresário Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo se pronunciou sobre o caso. Nela, o atleta chama a matéria da Der Spiegel de "ficção jornalística" e "nojenta". Confira a íntegra do comunicado abaixo.

"Jornal alemão Der Spiegel publica hoje uma extensa notícia sobre uma alegada acusação de violação que, segundo se refere, teria sido feita a Cristiano Ronaldo em 2009, ou seja, há cerca de 8 anos.

Trata-se de uma peça de ficção jornalística.

A suposta vítima recusa ser identificada e corroborar a estória. E todo o enredo se baseia em documentos não assinados e em que as partes são identificadas por códigos, em emails entre advogados que não dizem respeito a Cristiano Ronaldo e cuja autenticidade ele desconhece, e numa suposta carta que teria sido enviada pela putativa vítima, mas que ele nunca recebeu.

A reportagem do Der Spiegel é falsa e Cristiano Ronaldo agirá contra esse órgão de comunicação social por todos os meios ao seu alcance. A imputação de uma violação é uma acusação nojenta e ultrajante que não pode ficar em claro."