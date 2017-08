Representante do Goiás perde para alemão e é eliminado do Mundial da Fifa de videogame

A participação de Lucas Goncalves, o Lucasrep98, no Campeonato Mundial de Fifa (FIWC, na sigla em inglês) durou até a fase quartas de final. O brasileiro, que representou o Goiás na competição, foi eliminado pelo alemão Timox, player do Wolfsburg, da Alemanha.



No Mundial de videogame, a fase eliminatória é disputada em partidas de ida e volta. Nas duas, Lucasrep98 perdeu por 1 a 0 - placar de 2 a 0 no agregado.



Lucas, que é natural de Santa Catarina, se despede do torneio e retorna ao Brasil junto os brasileros Rafael "Rafifa13" Fortes, do Paris Saint-Germain e Henrique "Zezinho23xx" Lempke, que foram eliminados na fase de grupos.



O cyrbeatleta do Goiás recebe de premiação US$1.000 (R$ 3,6 mil). A equipe esmeraldina fica com 30% do valor, devido a cláusulas contratuais.