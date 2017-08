Representante do Goiás avança no Mundial do jogo eletrônico Fifa

O Goiás conquistou uma importante vitória no Campeonato Mundial de Fifa (FIWC, na sigla em inglês), só que de videogame. O catarinense Lucas Gonçalves, o Lucasrep98, avançou à fase mata da competição após garantir a 2ª colocação do Grupo B do torneio, na plataforma de PlayStation 4.

Lucas, de 19 anos, é um dos três brasileiros no Mundial e único representante de um clube do Brasil - o time alviverde. O cyberatleta finalizou a fase de grupos com 13 pontos e 6 de saldo de gols, conquistados depois de 4 vitórias, 2 derrotas e 1 empate.

Na 1ª fase, Lucas bateu adversários de Austrália, Holanda, Alemanha e Rússia, além de um brasileiro.

Agora, Lucas se prepara para começar a fase eliminatória do Mundial, que está sendo disputado em Londres, na Inglaterra. O adversário do brasileiro na fase quartas de final será o alemão Timox, que, no começo deste ano, perdeu por 7 a 1 um desafio para o ex-jogador de futebol Wendell Lia, atualmente youtuber. O duelo decisivo ocorre nesta quinta-feira (17), a partir das 8 horas.

Os outros brasileiros foram eliminados. Rafifa13, que representa o Paris Saint-Germain, ficou na 6ª colocação do Grupo A com 7pts e -5 de saldo. Zezinho23xx ficou na 5ª posição do Grupo B com 11pts e 1 de saldo.

Confira os jogos e resultados das partidas do representante do Goiás:

Lucasrep98 1x0 Marcus7170 (Austrália)

Lucasrep98 7x2 TonyKokNL (Holanda)

Lucasrep98 1x2 Zezinho23xX (Brasil)

Lucasrep98 3x2 Mo_Aubameyang (Alemanha)

Lucasrep98 2x2 Maniika (França)

Lucasrep98 3x2 Timon (Rússia)

Lucasrep98 1x2 TheStrxnger (Alemanha)