Renan sofre entorse e para por duas semanas

O goleiro Renan, um dos cinco jogadores para a posição que o Goiás tem neste início de pré-temporada, teve um problema no tornozelo direito e ficará em recuperação por cerca de duas semanas. O atleta teve uma entorse e passou por exames, mas nada mais sério, como uma fratura, foi constatado.

As outras opções para o gol esmeraldino são Ivan, Márcio, o recém-contratado Marcelo Rangel e o prata da casa Matheus.

Depois do treino d e ontem, o último do período de confinamento de dez dias pelo qual o grupo passou, o elenco do Goiás ganha folga hoje e volta ao trabalho amanhã.