Relação com o futebolde Goiás durou pouco

O futebol começou para Tiago Marques na base do Jataí Atlético Clube. A primeira oportunidade no profissional surgiu na rival Jataiense, pela qual o atacante marcou um gol e disputou quatro jogos do Goiano de 2006.A relação com o futebol goiano durou pouco. Tiago Marques não recebeu propostas de outras equipes do Estado e viu no futebol paulista a oportunidade de dar um ...