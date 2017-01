Regularização: Dia é marcado por registros

A 1ª rodada do Goianão inicia no fim. Antes dos jogos, os dez clubes que disputam o torneio tiveram dia decisivo. Isso porque, ontem, foi o prazo final para que as agremiações fossem à Federação Goiana de Futebol (FGF) protocolar contratos dos atletas. Agora, o clube espera até sexta-feira para o nome do jogador sair no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A medi...