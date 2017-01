Regular e ofensivo, Marcos Serrato é novo contratado do Vila Nova

O Vila Nova acertou a contratação do volante Marcos Serrato, que disputou a última Série B pelo Tupi (MG). Na Segundona, o jogador se destacou pela característica de chegar à frente e pela regularidade. Dos 38 jogos do clube mineiro, Serrato esteve em 35 (30 como titular) e marcou 6 gols.

Apesar do bom desempenho do jogador, o Tupi acabou a Série B rebaixado à Séire C. Marcos Serrato, de 22 anos, é formado pelo Paraná e teve passagem pela Ponte Preta, em 2015 e 2016.

É com o clube de Campinas que Serrato ainda tem contrato. Para o Vila Nova, o jogador chega por empréstimo até o fim de 2017.