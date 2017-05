Regulamento trava Atlético e jogo contra o Fla será em Goiânia

O Atlético recebeu uma notícia que alterou seus planos. O clube que já tinha articulada a venda do mando de campo para o confronto de volta contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, não poderá concretizar a negociação. Assim, o jogo do dia 24 de maio será mesmo no Serra Dourada. O Dragão pretendia jogar em Cariacica (ES), no Estádio Kleber Andrade, recebendo cerca de R$ 700 mil livres de desepesas.

O impedimento está expresso no 5º parágrafo do artigo 13 do Regulamento Geral de Competições (RGC) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que determina que nas quatro últimas fases do torneio nacional não será permitido que um time mande seu jogo fora do seu estado de origem. Assim, o Dragão terá dois jogos seguidos diante do Fla no Serra Dourada - o primeiro jogo será dia 20, pela Série A do Brasileiro.

Atlético e Flamengo abrem o confronto das oitavas de final na quarta-feira (10), às 19h30, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio. A CBF ainda não oficializou o local, mas a informação foi confirmada pelo presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo. "Vai ser na Ilha. Estamos aguardando os últimos detalhes burocráticos. Estamos fazendo a obra, e como somos nós que estamos fazendo, sabemos que está tudo certo. Então estamos confiantes que será na Ilha do Governador", comentou o dirigente ao canal por assinatura Fox Sports.