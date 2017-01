Reformulado, Vila Nova faz primeiro teste diante do Uberlândia

O Vila Nova entra em campo hoje para realizar seu primeiro teste na temporada 2017. O Tigre está em Uberlândia (MG), onde enfrenta o time da casa, a partir das 17 horas, no Estádio Parque do Sabiá.

O elenco colorado está trabalhando forte, física e tecnicamente, há 13 dias. Após perder 19 jogadores em relação ao elenco que terminou a Série B do Brasileiro de 2016, o clube contratou 12. Alguns deles, ainda fora da melhor forma física, não jogarão hoje.

O técnico Mazola Júnior vem treinando a equipe com alta intensidade de marcação e saída rápida de bola. O treinador não poderá contar com o goleiro Elisson, que teve de deixar os treinamentos para ir a Belo Horizonte, no início da semana, cuidar de sua mãe, que sofreu AVC.

A equipe testada pelo treinador nos últimos dias e que deve começar jogando hoje é formada por: Wendell, Daniel, Luizão, Brunão e Jonathan; Fagner, PH e Hiroshi; Wallyson, Ruan e Vandinho. Hiroshi, ex-Tupi (MG), e Jonathan, ex-Novo Hamburgo (RS), vêm sendo destaques nos treinamentos.

Após o amistoso de hoje, o Tigre volta a treinar amanhã e ainda terá mais dois testes até a estreia no Campeonato Goiano, contra o Atlético, dia 28, no Estádio Olímpico. Quarta-feira, o Vila realizará um jogo-treino contra o Brasília, no CT do Tigre. Sábado, o colorado voltará a campo para enfrentar o Flamengo, às 18h45, no Estádio Serra Dourada.