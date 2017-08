Reencontro aguardado entre Vila e torcida

Após 45 dias afastado de sua torcida, o Vila Nova volta a encontrar seus apaixonados no sábado, às 16h30, no Serra Dourada, contra o ABC, pela 22ª rodada da Sérei B do Campeonato Brasileiro. Os colorados ficaram quatro partidas distantes do time, por conta da briga de torcidas no clássico contra o Goiás, no dia 24 de junho. O momento é de êxtase para os colorados. O ti...