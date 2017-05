Recuperado de lesão na coxa, Pedro Bambu é liberado pelos médicos no Goiás

Tentando conter a euforia após a primeira partida da final do Campeonato Goiano, o elenco esmeraldino intensifica a preparação para o jogo decisivo do próximo domingo (7). O técnico Sílvio Criciúma poderá repetir a escalação utilizada no jogo de ida, mas conta com o retorno do volante Pedro Bambu.

Recuperado de uma lesão muscular no adutor da coxa que o tirou das semifinais e do primeiro jogo da final, Pedro Bambu foi liberado pelos médicos do clube para treinar a parte física e deve ficar à disposição para a partida contra o Vila Nova.

Outro jogador que volta a estar disponível para Sílvio Criciúma é o zagueiro David Duarte, após cumprir suspensão automática. No entanto, a tendência é que o treinador esmeraldino mantenha a formação que iniciou a partida de ida.

Willians

Contratação do Goiás para disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o volante Willians, de 31 anos, já está integrado ao elenco esmeraldino e participa dos treinamentos da equipe no CT Edmo Pinheiro. Além de Willians, o lateral direito Tony e o atacante Michael são peças que só podem jogar na Série B.

O meio-campo Elyeser, de 26 anos, chegou em Goiânia e realizou exames médicos e alguns testes no clube. Outro reforço esmeraldino que desembarca em Goiânia é o lateral esquerdo Carlinhos, de 30 anos, que vem do Coritiba.