Recorde impulsiona Jane para Mundiais

Campeã Parapan-Americana de tiro com arco, Jane Karla não quer saber de descanso. Focada em seu objetivo, a goiana se prepara durante seis dias da semana para a disputa dos Mundiais de Tiro com Arco. O primeiro será no dia 12, pela Copa do Mundo Paralímpica, que será realizada na China. No mês seguinte, a atleta embarca para o México, onde representará o Brasil no Mun...