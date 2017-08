Realidades opostas além da rivalidade

O futebol goiano vive dois lados opostos depois de passada a primeira metade dos campeonatos nacionais. Enquanto na Série A, o Atlético tenta um milagre para escapar da Segunda Divisão em uma temporada que a meta era se manter na elite, o Goiás tenta não cair e brigar pelo o acesso em 2018. Na contra-mão está o Vila Nova, que começou o ano desacreditado até pela torcida e em busca da permanência na Série B, agora depende apenas de suas forças para voltar à Primeira Divisão depois de 36 anos.

Nem a casa nova que deu sorte ao Dragão na campanha do título da Segundona no ano passado conseguiu ajudar o Atlético nessa temporada. Jogando no Estádio Olímpico o time conseguiu até aqui 44% de aproveitamento, 6 derrotas, 2 empates e só 3 vitórias. Acustamado a tirar pontos dos times mais tradicionais, esse ano conseguiu vencer fora de Goiânia apenas a Chapeconese. Sem engrenar o time ainda tenta uma forma de reverter a situação e já planeja a próxima temporada para não repetir os erros e poder voltar aos resultados como os 4a3 contra o Corinthians em 2010 jogando no Pacaembú(SP).

Tido como favorito ao acesso, o Verdão da Serrinha começou o campeonato de forma irregular e não conseguiu se aproximar do topo da tabela. Em crise e sem resposta do elenco dentro de campo - apesar de ser a equipe que mais contratou na Série B -, o time já vê os adversários cada vez mais longe e tenta salvar a temporada se mantendo na Segunda Divisão. Com a derrota para o Brasil, em Pelotas(RS) na última rodada, os jogadores enfrentam as cobranças cada vez mais incisivas da torcida, que para piorar, está vendo o arquirival Vila Nova, em posição muito confortável na tabela e na zona de classificação para a Série A de 2018.

Único goiano brigando por coisas boas, o Tigrão tem pela frente perspectivas cada vez melhores e as boas notícias não param de chegar no OBA. Contando as horas para rever seu torcedor gritando e lotando as arquibancadas depois da suspensão pela briga no clássico contra o Goiás, o Vila Nova se prepara para enfrentar o ABC no sábado(26), e poderá contar com o retorno do zagueiro Alemão, que volta de suspensão e do atacante Mateus Anderson. O Tigrão enfrenta o lanterna com força máxima para se aproximar dos líderes em momento que a competição começa afunilar.