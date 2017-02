Raposa domina o Galo em clássico pela Primeira Liga

Quando se trata de clássico, nenhum outro número agrada mais ao cruzeirense do que o seis, desde 2011. Já são seis clássicos que o Cruzeiro não perde para o Atlético-MG. No primeiro duelo de 2017, veio a quarta vitória azul nesta sequência. Com gol de Arrascaeta a equipe celeste venceu por 1 a 0, ontem, pela 1ª rodada da Primeira Liga.

Além de vencer o maior rival e ampliar a invencibilidade no clássico para seis partidas, o bom futebol apresentado diante do Atlético também deixou o cruzeirense satisfeito. Mesmo sem Thiago Neves e Lucas Silva, duas das grandes contratações para a temporada, o Cruzeiro foi sempre melhor do que rival. Portanto, um resultado inquestionável, acabando com o jejum de clássicos sem vitórias no Mineirão, que eram de seis confrontos.

O Atlético chegou a trocar mais passes do que o Cruzeiro, mas quase sempre no campo de defesa. Com muita dificuldade para chegar perto da área adversária, o time alvinegro voltou a apelar para um velho recurso: bola alçada na área através da cobrança de lateral. Isso ocorreu em pelo menos cinco oportunidades, a primeira delas antes dos 15 minutos de jogo. Mas nada funcionou.

Embora já mostre um melhor posicionamento em campo, o time de Roger Machado está muito longe do que espera a torcida alvinegra.

TORCIDA

É claro que o cruzeirense deixou o Mineirão muito mais satisfeito do que o atleticano. Mas se teve algo que agradou a todo mundo foi o duelo de torcidas, para ver quem cantava mais alto. Após quatro anos o clássico voltou a ter as duas principais torcidas do estado divididas meio a meio.

Desde a abertura dos portões, por volta das 17h30, quando entraram os primeiros torcedores no estádio, já era possível ver a disputa de quem contaria mais. Nesse ponto, vitória do futebol mineiro.

Em outro jogo de estreia, pela Primeira Liga, o Internacional venceu o Brasil de Pelotas (RS) por 2 a 1, com gols de Nico López e Brenner. Bruno Lopes descontou para o Xavante. Com a vitória, o Inter divide a liderança por pontos do Grupo A com o Fluminense.