Rangel destaca ‘semana perfeita’ e celebra mais uma defesa de pênalti pelo Goiás

A tarde deste sábado teve de tudo um pouco no Serra Dourada. Andrezinho iluminado participou diretamente dos três gols do Goiás na vitória sobre o CRB, Léo Gamalho e Júnior Viçosa marcaram depois de mais de 100 dias sem balançar as redes adversárias e teve show particular do goleiro Marcelo Rangel.

Se antes de hoje o Goiás havia sofrido gols em todos os jogos como mandante na Série B, o mesmo não pode ser dito depois deste sábado. E não faltaram chances de gols do Galo alagoano. Neto Baiano foi o jogador mais ativo no ataque do CRB, mas não passou pelo camisa 1 do alviverde.

A melhor chance do atacante aconteceu aos 22’ do 2º tempo. O pênalti cobrado pelo camisa 9 do CRB, no entanto, parou no goleiro Marcelo Rangel. Essa foi a 7ª defesa de pênalti do arqueiro em 12 cobranças. “Abençoado, essa é a palavra. Foi uma semana perfeita. Fico feliz por novamente poder ajudar o grupo e pegar um pênalti aqui no Serra Dourada, antes só havia pegado fora de casa”, frisou o goleiro ao Premiere após o apito final.

Com Rangel em campo, o Goiás enfrenta o Internacional na próxima terça-feira (1). O time alviverde é o 10º colocado da Série B com 23 pontos.