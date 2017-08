Ramires pode ganhar chance com Argel Fucks

Os jogadores esmeraldinos não podem se queixar do técnico Argel Fucks quanto às oportunidades concedidas. Ainda em busca do time ideal, o treinador procura no elenco novas peças para compor o time principal. Quem deve ganhar sua primeira oportunidade com o comandante é o volante Ramires, que está no clube desde o início de 2016 e jogou apenas 10 minutos nesta temporada, na ...