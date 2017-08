Rali dos Sertões tem dia de vistorias no autódromo de Goiânia

O trabalho de mecânicos e engenheiros marcou o dia de vistorias administrativas e técnicas do Rali dos Sertões em Goiânia, nesta quinta-feira (17), no Autódromo Internacional de Goiânia. A prova tem largada no domingo (20) e a primeira etapa será entre a capital e Goianésia. No sábado (19), haverá a disputa do prólogo, tomada de tempo que define o grid de largada da etapa inicial, na Cidade Alpha Goiás, em Senador Canedo, e a largada promocional, no autódromo, em que todos os competidores são apresentados.

Nesta quinta-feira, as equipes precisaram adequar os veículos às normas técnicas e de segurança da edição de 25 anos da prova. Foi dia de vistorias para carros, motos, UTVs e quadriciclos, que têm de estar em condições ideais para a largada promocional no sábado (19), às 18h30, no autódromo. O evento tem entrada gratuita.

“Na vistoria, é necessário verificar motor, suspensão e itens de segurança”, listou Tomaz Correia, de 28 anos, mecânico da equipe paulista X Rally Team, enquanto fixava os adesivos de identificação do protótipo T1 do piloto Mauro Guedes e do navegador Neury Calado. Este é o último procedimento que cabe à equipe antes de os veículos serem avaliados.

O ritual se repetia em todos os boxes. Na Moto Brasil Tour, que tem nove pilotos, quatro deles novatos no Rali dos Sertões, os mecânicos fixavam o suporte para o novo equipamento de navegação, que será usado na competição, o Stella.

O comissário esportivo da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) Fernando Leal explicou que, nos carros, inicialmente é verificado se o veículo se enquadra na categoria em que foi inscrito. Eles têm de ter um peso mínimo (com tanque vazio), que é checado após a competição. O não cumprimento da norma resulta em desclassificação.

Na sequência, são conferidos itens de segurança: bancos, cintos, capacete, macacão e botas. Entre os critérios, está o prazo de validade. O motor recebe um lacre. “É a garantia que temos que o motor não será trocado ou mexido sem a supervisão da CBA”, explicou Fernando. Motos, quadriciclos e UTVs ganham ainda um lacre no chassi.

“Acidentes, infelizmente, acontecem. Queremos que eles participem das provas e ninguém saia machucado”, disse Luiz Faria, comissário da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). “Nossa função primordial é garantir a segurança.”

As vistorias prosseguem na manhã desta sexta-feira (18). Quem não se adequar às normas da competição neste período tem de passar por uma nova avaliação na parte da tarde.