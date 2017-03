Rali dos Sertões passará por quatro cidades goianas em 2017

A edição de 25 anos do Rali dos Sertões passará por quatro cidades goianas. Realizado entre 19 e 26 de agosto, a prova off-road terá largada em Goiânia e chegada em Bonito (MS), com percurso total de prova de 2.793 km - serão 1.822 km ou 65,23% da prova de trechos cronometrados.

Em solo goiano, além da largada em Goiânia, o rali passará por Goianésia, Santa Terezinha de Goiás e Aruanã. Depois de deixar o Estado, o evento segue pelas cidades de Barra do Garças (MT), Coxim (MS) e Aquidauana (MS) até chegar a Bonito (MS), destino inédito no roteiro.

O trajeto completo foi divulgado na noite desta terça-feira (21), em São Paulo. A prova tem participação de competidores em carros, motos, quadriciclos e UTVs.

“Será um rali dos Sertões inesquecível. Estamos desenvolvendo um roteiro que irá desafiar os pilotos do início ao fim da disputa”, afirmou Marcos Moraes, diretor-geral da Dunas Race, organizadora do Rali dos Sertões.

Hexacampeão entre as motos, Jean Azevedo falou sobre a expectativa que tem para a edição de 25 anos. “O Sertões é uma prova única, que faz parte da minha história no rali. Tenho uma ligação muito forte. Estou muito motivado e espero chegar ao sétimo título”, disse o piloto da Honda Racing.

Nesta edição, os competidores usarão o Stella, sistema de segurança que monitora os veículos via satélite e avisa quando outro se aproxima.

Veja o roteiro completo:

20/8/2017

1ª Etapa

Goiânia (GO) – Goianésia (GO)

Deslocamento Inicial – 120 km

Especial (trecho cronometrado) – 310 km

Deslocamento final – 130 km

Total do dia – 560 km

21/8/2017

2ª Etapa

Goianésia (GO) – Santa Terezinha de Goiás (GO)

Deslocamento Inicial – 54 km

Especial (trecho cronometrado) – 272 km

Deslocamento final -3 km

Total do dia – 329 km

22/8/2017

3ª Etapa

Santa Terezinha de Goiás (GO) – Aruanã (GO)

Deslocamento Inicial – 1 km

Especial (trecho cronometrado) – 270 km

Deslocamento final – 15 km

Total do dia – 286 km

23/8/2017

4ª Etapa

Aruanã (GO) – Barra do Garças (MT)

Deslocamento Inicial – 120 km

Especial (trecho cronometrado) – 240 km

Deslocamento final – 70 km

Total do dia – 430 km

24/8/2017

5ª Etapa

Barra do Garças (MT) – Coxim (MS)

Deslocamento Inicial – 42 km

Especial (trecho cronometrado) – 260 km

Deslocamento final – 130 km

Total do dia – 432 km

25/8/2017

6ª Etapa

Coxim (MS) – Aquidauana (MS)

Deslocamento Inicial – 56 km

Especial (trecho cronometrado) – 240 km

Deslocamento final – 30 km

Total do dia – 326 km

26/8/2017

7ª e última etapa

Aquidauana (MS) – Bonito (MS)

Deslocamento Inicial – 120 km

Especial (trecho cronometrado) – 230 km

Deslocamento final – 80 km

Total do dia – 430 km